Milano: online bando comunale per imprese e terzo settore per acquisto veicoli poco inquinanti

- È stato pubblicato sul sito del Comune di Milano il bando per accedere ai contributi destinati a imprese, terzo settore e a soggetti titolari di partita Iva che vogliono sostituire o acquistare nuovi veicoli a basso impatto ambientale con l'obiettivo di rinnovare il parco mezzi circolante e quindi contenere le emissioni inquinanti e la congestione in città. Un contributo con le stesse finalità - ricorda una nota di Palazzo Marino - è già stato messo a disposizione dei privati nelle scorse settimane. "Diamo un aiuto concreto alle imprese, ai soggetti del terzo settore, a partite Iva e artigiani, che utilizzano veicoli a motore per il loro lavoro, sostenendo chi si muove in città e sceglie di utilizzare mezzi meno inquinanti - dichiara in una nota Marco Granelli, assessore alla Mobilità -. Ma aiutiamo anche la nostra città ad avere una migliore qualità dell'aria. Gli incentivi sono una delle strade che stiamo percorrendo per agevolare il ricambio del parco mezzi circolante a Milano. Sostituire un vecchio diesel, acquistare un furgone, un camion, o anche un'auto, uno scooter o una bici elettrica sarà più facile e meno oneroso". I contributi sono disponibili a partire da oggi, giovedì 30 luglio, e non oltre il 30 novembre 2020, fino all'esaurimento dei fondi disponibili, circa 7 milioni di euro; è possibile presentare domanda per veicoli acquistati a partire dallo scorso 4 maggio. Tutti gli incentivi saranno erogati una volta sola fino a cinque veicoli a scelta per ogni impresa. (segue) (com)