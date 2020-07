Lombardia, il cognato di Fontana avrebbe tentato di rivendere i camici destinati alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Dini avrebbe tentato di vendere parte dei camici che avrebbe dovuto consegnare a Regione Lombardia - tramite la centrale acquisti di "Aria spa" - prima di "formulare l'offerta di trasformazione del contratto di fornitura in parziale donazione e di contestuale riduzione della restante fornitura". È quanto ipotizzano i pm di Milano Furno-Scalas-Filippini, titolari dell'inchiesta sul caso camici, nel decreto di perquisizione a carico di Andrea Dini, fratello della moglie del governatore Attilio Fontana. A riprova di questa tesi c'è uno scambio di messaggi Whatsapp tra l'imprenditore titolare del marchio di abbigliamento Paul&Shark e la presidente di una onlus varesina. "Ciao, abbiamo ricevuto una bella partita di tessuto per camici. Li vendiamo a 9 euro e poi ogni 1000 venduti ne posso donare 100 al Ponte del Sorriso (la onlus varesina ndr)", scrive Dini alle 8.58 di mercoledì 20 maggio. "Ma grazieeeee, bellissimo", risponde la donna tre minuti dopo. Ma alle 11.07 di quello stesso giorno il patron di Dama comunica per la prima volta a Filippo Bongiovanni, l'allora dg di Aria, la centrale acquisti di Regione Lombardia, la presunta volontà di far diventare una donazione benefica l'accordo per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. "Come anticipato per le vie brevi, la presente - dichiara Dini - per comunicare che abbiamo deciso di trasformare il contratto di fornitura in donazione. Certi che apprezzerete la nostra decisione, vi informiamo che consideriamo conclusa la nostra fornitura". (Res)