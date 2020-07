Brasile: coronavirus, 69.074 nuovi contagi in 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University il Brasile ha un indice inferiore solo a quello del Cile (1.835 per 100.000 abitanti), Stati uniti (1.270 per 100.000 abitanti) e Perù (1.175 per 100.000 abitanti), tra i paesi con più di 10 milioni di abitanti. Secondo quanto reso noto dal Consiglio nazionale dei dipartimenti della Salute degli stati brasiliani (Conass) nella settimana compresa tra 19 e il 25 luglio è stato registrato il più alto numero di nuovi contati (319.389) e decessi (7.714). Inoltre, sin dalla metà giugno il Brasile registra oltre 200.000 casi e oltre 7.000 mila decessi a settimana, il che indica che la curva epidemiologica non è ancora entrata nella fase discendente. (segue) (brb)