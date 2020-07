Polonia: portavoce governo, possibile reintroduzione quarantena per chi viene da alcuni paesi dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Polonia sta valutando l'opportunità di reintrodurre la quarantena per coloro che vengono da alcuni paesi dell'Unione europea ed extraeuropei. Lo ha detto il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, parlando all'emittente televisiva "Polsat News". Muller ha spiegato che la autorità polacche si attendono un potenziale ritorno "in larga scala" dei contagi da coronavirus, ragione per la quale potrebbero essere necessarie nuove misure restrittive. L'esecutivo polacco esclude però che abbiano la portata di quelle introdotte a marzo e aprile. Il portavoce ha sottolineato che la stessa valutazione è in corso anche in altri paesi, non solo in Polonia. Una decisione potrebbe arrivare nell'arco di due o tre settimane, anche se non è escluso che, in tema di quarantena, un'iniziativa del governo polacco arrivi prima. A proposito dell'approvvigionamento di vaccini da parte di Varsavia, Muller afferma che il governo ha già avuto colloqui con alcune società farmaceutiche statunitensi. "Ricordiamoci che un vaccino ancora non c'è. Quello che ci siamo assicurati è di poter rientrare nel gruppo dei primi Paesi che potranno utilizzarli", ha detto. (Vap)