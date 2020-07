Tlc: Gubitosi (Tim), Milano sarà pioniera del 5G, prima in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo smart working se non strutturato è solo lavoro a distanza, bisogna quindi investire su 5G e infrastrutture". Così l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, durante la cerimonia conclusiva della 5G Academy realizzata da Capgemini in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, Tim e Ptc (Parametric technology corporation). "Dopo il lock down - ha proseguito Gubitosi - l'Italia è un paese che ha sempre più bisogno di digitale, tuttavia le competenze digitali sono ancora scarse, bisognerà quindi lavorare anche sulla domanda di digitale. Le aziende di Tlc dovranno perciò fare un grande sforzo per colmare il digital divide". Un impegno condiviso con la politica, poiché, come ha sottolineato l'ad di Tim, "uno degli obiettivi Recovery Fund è ottenere un paese completamente digitale, e avere quindi il 5G calato in un ampio contesto tecnologico. Un processo di interconnessioni che porterà all'intelligenza artificiale". "Milano sarà pioniera del 5G - ha concluso Gubitosi - diventando una delle prime grandi città dell'Unione Europea a essere totalmente coperta". (Ren)