Imprese: Todde (M5s) su Mahle, importante accordo con gruppo italiano Imr

- Alessandra Todde, sottosegretaria allo Sviluppo economico con deleghe anche alle crisi d'impresa, afferma: "Quando abbiamo svolto a gennaio l'ultimo tavolo su Mahle al Mise, l'azienda aveva accolto la nostra richiesta di procedere al ritiro della procedura di licenziamento collettivo per 453 lavoratori e di individuare nuovi investitori con l'obiettivo prioritario di trovare una soluzione che garantisse l'occupazione e la riconversione dei due siti di La Loggia e Saluzzo. Non è stato un percorso facile, ma siamo soddisfatti che ad intraprendere questa strada sia un'azienda lombarda, Imr Group, che ha raggiunto l'accordo con la Mahle per l'acquisizione dei due stabilimenti piemontesi. È un risultato importante raggiunto grazie al lavoro sinergico che ha coinvolto tutte le parti e che rappresenta un chiaro esempio di come in Italia siano presenti gruppi industriali pronti a investire", conclude la Todde. (segue) (Com)