Imprese: Todde (M5s) su Mahle, importante accordo con gruppo italiano Imr (2)

- L'accordo - informa una nota del Mise - prevede la cessione dei due siti entro la metà di ottobre dalla Mahle al gruppo Imr, azienda del settore gommaplastica che lavora per l'automotive, attraverso la costituzione di una newco. Durante la fase di riconversione industriale, finalizzata a integrare i due siti piemontesi nell'attuale strategia del gruppo, verranno assicurati i livelli occupazionali anche attraverso l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria per 24 mesi che servirà a formare i lavoratori per le nuove produzioni. (Com)