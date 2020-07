Russia-Usa: studente statunitense condannato a 9 anni per aggressione a pubblico ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale Golovinskij di Mosca ha condannato il cittadino statunitense Trevor Reed a nove anni di colonia penale. Il 28enne il 16 agosto del 2019 ha tentato di resistere all’arresto da parte di alcuni agenti di polizia che lo avevano fermato in stato d’ebbrezza. La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un litigio fra un uomo e due donne nell’area nord della capitale russa. I poliziotti hanno cercato di fermare l'uomo che, tuttavia, ha reagito in maniera aggressiva. In tribunale, Reed ha affermato di non ricordare l’accaduto a causa dell’elevato tasso alcolico.(Rum)