Lavoro: Puglisi (Pd), riformeremo ammortizzatori sociali in modo universale

- La sottosegretaria al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Francesca Puglisi, del Partito democratico, ha presentato sul sito "Immagina" il quadro degli interventi messi in campo per affrontare la crisi scatenata dalla diffusione del Covid-19. "Quello messo in atto è stato il più grande intervento di tutela dei lavoratori e di sostegno al reddito nella storia del nostro Paese - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo -. Sono state misure necessarie che hanno aiutato le famiglie italiane a non sprofondare nel baratro. Essere intervenuti con 400 milioni di euro per l'emergenza alimentare o aver erogato un reddito di emergenza per tutte quelle forme di lavoro difficilmente inquadrabili, è stato un atto di giustizia sociale. Eppure - ha continuato Puglisi - nulla è sufficiente, in una crisi così grande". La sottosegretaria ha annunciato, poi, sulla piattaforma web: "Nella legge di Bilancio riformeremo gli ammortizzatori sociali, con uno strumento che 'assicuri' in modo universale i redditi di lavoratrici e lavoratori nei momenti di crisi reversibile o irreversibile dell'impresa che sia in grado di accompagnare le riorganizzazioni dei processi produttivi nella transizione tecnologica ed ecologica. Quel tempo sospeso della Cassa integrazione - ha aggiunto Puglisi - deve essere utile ad aggiornare le competenze con la formazione o può servire anche ad integrare il reddito perso con un altro lavoro regolare, mantenendo le persone attive e battendo il lavoro nero. In questo tempo, il peggiore dei mali che si può fare ad una persona è tenerla inattiva per lungo tempo. Se sapremo fare gioco di squadra con le parti sociali e le forze vive della società italiana - ha concluso ancora Puglisi -, possiamo farcela".(Rin)