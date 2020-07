Spagna: Vox apre ad altri partiti su eventuale candidato premier alternativo a Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di estrema destra Vox, nella presentazione della mozione di sfiducia annunciata a settembre contro il governo del premier spagnolo Pedro Sanchez, apre le porta alla possibilità che l'eventuale candidato alla presidenza sia di un altro partito. Lo ha affermato oggi in un'intervista radiofonica a Cope la segretaria generale di Vox, Macarena Olona, spiegando che questa iniziativa è mossa dalla convinzione che "un autunno come quello che sta arrivando con il governo socialcomunista guidato da Pedro Sanchez e Pablo Iglesias genererà una tragedia molto più grande di quella già vissuta in Spagna". Secondo Olona, "la persona che guiderà la mozione di sfiducia non è una linea rossa per Vox e non deve essere necessariamente un membro del nostro partito", ha spiegato, invitando i parlamentari degli altri partiti a riflettere "per cercare punti di incontro". Secondo l'articolo 113, comma 2 della Costituzione spagnola del 1978, la mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno da un decimo dei deputati e dovrà includere la proposta di una candidatura alla presidenza del governo". Nel caso in cui il Congresso dei deputati approvasse la mozione, il governo in carica è tenuto a presentare le dimissioni al re ed il candidato proposto nel testo risulterebbe investito della fiducia della Camera. (Spm)