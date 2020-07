Regno Unito: nuovi dati Ons, Inghilterra ha avuto tasso mortalità in eccesso più alto d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i nuovi dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Ons) britannico l'Inghilterra ha avuto il tasso più alto di morti in eccesso in Europa durante la prima metà di quest'anno. L'Ons ha pubblicato oggi il suo rapporto sui decessi in eccesso in Europa nei primi sei mesi del 2020, e ha calcolato che l'Inghilterra è stato il primo paese della lista per numero di morti. "L'Inghilterra non ha avuto il picco più alto di mortalità, ma ha avuto il periodo continuo più lungo di mortalità in eccesso di qualsiasi altra nazione presa in considerazione dalla nostra analisi", si legge nel rapporto. Edwin Morgan dell'Ons ha detto al quotidiano britannico "The Guardian" che "il picco più alto di mortalità a livello nazionale è stato in Spagna, e a livello locale in alcune aree del Nord Italia e della Spagna centrale". Morgan ha detto che nonostante nessuna delle quattro nazioni del Regno Unito abbia raggiunto un picco di mortalità alto come quello della Spagna o come quello delle aree maggiormente colpite in Italia, i decessi in eccesso sono stati geograficamente registrati per tutto il Regno durante tutta la durata della pandemia. Quella del Regno Unito è stata quindi una situazione diversa da quella degli altri paesi dell'Europa occidentale, dove i casi erano maggiormente localizzati a livello geografico.(Rel)