Cipro: il Dipartimento di Stato Usa invita la Turchia a cessare le attività nella Zee

- Il Dipartimento di Stato Usa ha ribadito che la Turchia deve cessare immediatamente le sue attività all'interno della Zona economica esclusiva (Zee) della Repubblica di Cipro. Lo riferisce l'agenzia di stampa cipriota "Cna", commentando la notizia dell'arrivo dell'unità navale turca Barbaros nelle acque cipriote alle prime ore di questa mattina. Stando ad un Navtex diffuso nelle scorse ore da Ankara, la nave Barbaros sarà impegnata in esplorazioni energetiche in un'area a sud est di Capo greco, in un tratto di mare che include i blocchi 2, 3 e 13 della Zee cipriota. La Barbaros è accompagnata da una nave militare turca e da un'altra nave di supporto. Un portavoce del Dipartimento di Stato Usa ha definito il comportamento di Ankara come "provocatorio". "Richiamiamo le autorità turche a cessare queste operazioni", ha aggiunto il portavoce statunitense. (segue) (Res)