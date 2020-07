Trasporti: bilancio sostenibilità Trenord, nel 2019 evitati 79 milioni di viaggi in auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "sistema treno" nel 2019 ha generato in Lombardia un valore complessivo positivo pari a 1,6 miliardi di euro: la cifra, presentata nel bilancio di sostenibilità 2019 di Trenord, considera oltre ai ricavi anche le esternalità prodotte a livello economico, sociale e ambientale dall'azienda ferroviaria lombarda, che nell'ultimo anno ha trasportato 214 milioni di passeggeri – 5 in più rispetto al 2018 – evitando 79 milioni di viaggi in auto, calcolando una distanza media di 30 chilometri. Trenord - sottolinea una nota - è la prima azienda di trasporto in Italia a quantificare, tramite un modello sviluppato sulla metodologia "True Value" di Kpmg, gli impatti diretti generati dal servizio ferroviario lombardo su territorio, aziende e persone che costituiscono i nodi della rete del "sistema treno". Il bilancio, redatto secondo le linee guida definite dal global reporting initiative, descrive i fattori che compongono questo valore: i benefici ambientali caratterizzati principalmente dalle emissioni evitate con il grazie al trasporto su ferro; ed i benefici sociali ed economici derivati dalla presenza del servizio ferroviario. All'interno della dimensione sociale del “true value" di Trenord, l'impatto più rilevante, 978 milioni di euro, è attribuibile alla possibilità offerta ai passeggeri di viaggiare per soddisfare le proprie esigenze di studio, lavoro, tempo libero, ecc. Oltre 820mila passeggeri in un giorno feriale, 390mila il sabato, oltre 290mila nei festivi: questi i record raggiunti nel 2019 da Trenord. (segue) (com)