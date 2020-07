Trasporti: bilancio sostenibilità Trenord, nel 2019 evitati 79 milioni di viaggi in auto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda serve capillarmente tutta la Lombardia, 7 province di Regioni confinanti, il Canton Ticino, l'Aeroporto Internazionale di Malpensa. I treni, che nel 2019 hanno percorso 42 milioni di km, collegano quotidianamente 460 stazioni; il 77 per cento dei Comuni lombardi – pari al 92 per cento dei cittadini – ha la stazione ferroviaria più vicina entro un raggio di 5 km. Su questi territori il valore del treno si ripercuote, oltre che in termini di disponibilità del servizio, anche in tempo di viaggio che può essere utilizzato per svolgere attività lavorative, in meno traffico stradale e quindi meno disagi per la collettività e a un minor rischio di incidenti sulle strade. Complessivamente, gli impatti sociali generati da Trenord sono di 1,1 miliardi. Allo sforzo "ordinario" si aggiungono le attività straordinarie: è il caso del potenziamento del servizio Malpensa Express messo in atto durante il "bridge" dello scalo di Linate dal 27 luglio al 26 ottobre 2019, quando sono stati offerti 13.200 posti in più sulle 146 corse giornaliere effettuate dal collegamento, passando da 39mila a oltre 52mila posti al giorno, oltre all'apertura di nuovi punti vendita al Terminal 1 di Malpensa e al lancio del nuovo sito dedicato. È anche il caso dei servizi ad hoc e dei biglietti speciali proposti per le località turistiche regionali – dai treni della neve ai treni per i laghi – e per gli oltre 70 grandi eventi serviti nel 2019, dall'Adunata Nazionale degli Alpini al 500° di Leonardo, a Jova Beach Party a Linate. (segue) (com)