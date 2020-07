Roma: Raggi, sistemata area giochi nel giardino Galafati del quartiere Pigneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata sistemata l’area giochi nel giardino Galafati del quartiere Pigneto di Roma. In un post su Facebook la sindaca Virginia Raggi scrive: "Ora i bambini potranno giocare in tutta sicurezza. Sono state sostituite tutte le parti ammalorate degli attrezzi. La sicurezza è una priorità: per garantirla, stiamo pianificando sopralluoghi e interventi nelle aree gioco, che di volta in volta vengono curate e migliorate. Oltre a riqualificarle, l’obiettivo è quello di costruirne di nuove, per dare a tutti i bambini l’opportunità di divertirsi all’aperto. Lavoriamo perché Roma sia sempre più accogliente e inclusiva - conclude Raggi - anche nei confronti dei più piccoli. Una città a misura di bambino". (Rer)