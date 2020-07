Torino: Museo Egizio aperto tutti i giorni da domani al 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo slogan “Vacanze Egiziane” il Museo Egizio di Torino lancia il ritorno all’orario ordinario per il mese di agosto: da domani, venerdì 31 luglio, fino al 31 agosto il museo sarà aperto tutti i giorni, il lunedì dalle 9 alle 14 e dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18.30. Dopo la riapertura del 2 giugno il Museo ha visto crescere l’interesse dei visitatori e ha quindi deciso di aumentare i giorni di apertura nel prossimo mese. Confermate le tariffe scontate (intero a 9 euro, ridotto studenti a 2 euro, ridotto giovani a 1 euro, Family Ticket per nuclei composti da due adulti e due minorenni al costo di 18 euro), oltre all’obbligo di acquistare il biglietto online. I visitatori avranno quindi l’opportunità di scoprire, avendo a disposizione orari di apertura molto più ampi, la collezione permanente del Museo, la mostra temporanea “Archeologia Invisibile” e “Lo sguardo dell’antropologo”, progetto espositivo realizzato in collaborazione con il Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino. (Rpi)