Migranti: Balboni (Fd'I) su Open Arms, Salvini ha difeso confini nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini, quando era ministro dell'Interno, "ha difeso l'interesse pubblico e nazionale". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, nel suo intervento in discussione sul caso Open Arms. "Oggi perfino il ministro Lamorgese sostiene che quella degli sbarchi è una situazione inaccettabile, ma per l'attuale maggioranza non lo era quando al governo c'era Salvini. Tutto questo dimostra - ha continuato - che c'è una pregiudiziale ideologica, frutto di chi, non potendo battere l'avversario nelle urne, tenta di farlo per via giudiziaria, come già è accaduto per i casi Diciotti e Gregoretti. La verità è che siamo di fronte ad una vera e propria invasione che oggi vede gli sbarchi quadruplicati rispetto al periodo in cui Salvini era ministro, sbarchi che dovrebbero essere impediti con un blocco navale al fine di evitare che si continui a far venire in Italia chi poi finisce sfruttato dal crimine organizzato e vittima dello sfruttamento della prostituzione". (Rin)