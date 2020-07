Albania: l'opposizione chiede al governo di evitare modifiche "unilaterali" della Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le loro richieste sono state quelle di sabotare il processo. Le modifiche costituzionali non ostacolano le liste aperte o la creazione di coalizione politiche", ha dichiarato il rappresentante dei socialisti Damian Gjiknuri. Il rappresentante del Partito democratico, Oerd Bylykbashi, ha illustrato invece le proposte dell'opposizione: un emendamento per permettere l'introduzione di un sistema elettorale con liste aperte, sulla base della modifica dell'articolo 68 della Costituzione. "Ogni altra modifica sarebbe contraria all'intesa del 5 giugno", ha dichiarato Bylykbashi criticando la proposta del governo come una riforma "imposta unilateralmente da un singolo partito, al fine di servire i propri interessi politici a soli sei mesi dalle prossime elezioni". (segue) (Alt)