Albania: l'opposizione chiede al governo di evitare modifiche "unilaterali" della Costituzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Albania ha approvato la scorsa settimana, con 97 voti in favore, l'accordo del 5 giugno sugli emendamenti al codice elettorale. Secondo quanto riferisce la stampa locale, solamente sei sono stati i voti contrari all'accordo, mentre quattro deputati si sono astenuti e sei sono stati assenti dalla votazione odierna. L'accordo del 5 giugno sugli emendamenti al codice elettorale è stato raggiunto in Albania dopo mesi di negoziati tra maggioranza e opposizione grazie alla mediazione internazionale. Il parlamento di Tirana è chiamato ora ad approvare un'altra parte dell'accordo sulla riforma elettorale, quella relativa alle liste aperte ed al divieto di formare coalizioni elettorali, che prevede anche l'introduzione di una nuova soglia per le elezioni. Il voto è previsto entro il 30 luglio. La riforma elettorale albanese è stata richiesta anche dall'Ue, quale un passo necessario per l'avanzamento di Tirana nel percorso di adesione. (Alt)