Istat: Fapi, vera emergenza in Italia è la disoccupazione

- L'unica vera emergenza in Italia è la disoccupazione, come evidenziato ancora oggi dall'Istat. Lo afferma, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "La tenuta sociale del Paese - aggiunge - non può reggere solo con l'intervento pubblico, serve necessariamente l'apporto dei privati. Il Governo lavori ad un provvedimento per defiscalizzare interamente il costo del lavoro per tutte le nuove assunzioni", conclude il presidente della Fapi.(Rin)