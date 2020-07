Imprese: Edison, nel primo semestre calano ricavi e scende Ebitda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ha quindi confermato la propria strategia di disimpegno delle attività E&P e di investimento per la transizione energetica, puntando di produzione da fonti rinnovabili e gas di ultima generazione, efficienza energetica e servizi innovativi per imprese, pubblica amministrazione e clientela residenziale. La strategia di rafforzamento nelle rinnovabili e nell’efficienza energetica, prosegue la nota, ha trovato anche il sostegno della Banca europea degli investimenti (Bei), che ha firmato con Edison un green framework loan da 300 milioni di euro cui se ne aggiunge un altro da 150 milioni per il rifacimento di un impianto a ciclo combinato di ultima generazione a Marghera, in Veneto. Considerata la performance del primo semestre, Edison ha confermato le stime pubblicate a febbraio per l’Ebitda 2020 in un intervallo compreso tra 560 e 620 milioni di euro. (Com)