Repubblica Ceca: Praga beneficiaria netta Ue con 1,8 miliardi di euro in primo semestre 2020

- La Repubblica Ceca ha ricevuto dall'Unione europea nel primo semestre del 2020 50,1 miliardi di corone in più (circa 1,8 miliardi di euro) rispetto a quanto contribuisce. Lo ha dichiarato il ministero delle Finanze ceco, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Nello stesso periodo del 2019, Praga era stata beneficiaria netta per 24,4 miliardi di corone (oltre 900 milioni di euro). L'aumento è ascrivibile almeno in parte alle maggiori risorse ricevute in anticipo per affrontare la pandemia di coronavirus. Per la precisione nei primi 6 mesi del 2020 la Repubblica Ceca ha pagato all'Ue 32 miliardi di corone (1,2 miliardi di euro) e ne ha ricevuti 82,1 (3 miliardi di euro). Il Paese è beneficiario netto dell'Ue sin dalla sua adesione nel 2004. Da allora ha ricevuto 859,9 miliardi di corone (oltre 32 miliardi di euro) in più di quanto ha dato all'Unione. (Vap)