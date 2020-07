Agricoltura: collaborazione tra Confagricoltura e ambasciata d'Israele su innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si intensifica la collaborazione tra l'ambasciata d'Israele e Confagricoltura per favorire i rapporti tra Gerusalemme e Roma nel settore agricolo, all'insegna della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica delle imprese dei due Paesi. In quest'ottica - come si legge in una nota - si inserisce la serie di webinar che illustrano agli imprenditori di Confagricoltura le novità su cui stanno lavorando alacremente i ricercatori e le start up israeliani, per l'evoluzione dell'agricoltura 4.0. La prima web conference è stata dedicata al tema della 'shelf life' dei prodotti agricoli, con le ultime novità israeliane su genetica, rivestimenti, imballaggi ad atmosfera modificata, buste protettive, che permettono di allungare notevolmente la vita dei prodotti agricoli. Il tema della durata dei prodotti freschi è di grandissima attualità. Il Centro Studi di Confagricoltura ha calcolato che se si riuscisse, con una migliore shelf-life, ad aumentare anche solo dell'1 per cento il valore della metà della produzione agroalimentare nazionale, si avrebbe un incremento complessivo di giro di affari di 1 miliardo di euro l'anno per gli operatori. Ma intervenire sulla durabilità dei prodotti agricoli è importante anche per evitare gli sprechi alimentari e per favorire l'export di ortofrutta ad alta deperibilità quali, ad esempio, fragole e frutti di bosco. (segue) (Com)