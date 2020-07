Agricoltura: collaborazione tra Confagricoltura e ambasciata d'Israele su innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con lo Stato di Israele e la sua Ambasciata in Italia c'è un'importante collaborazione che è culminata in un protocollo d'intesa – dichiara Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura -. Abbiamo più volte tenuto incontri nei due Paesi e visitato il 'Volcani Center-Agricultural Research Organization - A.R.O.', uno dei più rinomati centri di ricerca agricola al mondo. Vogliamo che le nostre imprese siano protagoniste del cambiamento: con l'avanzato know how israeliano possono esserlo ancora di più". "Tra l'agroalimentare italiano e le tecnologie israeliane – aggiunge Michal Gur-Aryeh, portavoce dell'Ambasciata di Israele in Italia – c'è una naturale complementarità che, opportunamente messa a frutto dalla collaborazione tra i due Paesi, sarà in grado di apportare un vantaggio competitivo ai prodotti della filiera tricolore". (Com)