Russia-Bielorussia: tra i mercenari arrestati a Minsk ex combattente nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i mercenari russi della società di sicurezza privata Wagner, arrestati in Bielorussia, figurerebbe un nativo degli Urali che ha combattuto nel Donbass. A riferirlo, l'agenzia "Ura News", secondo cui si tratta del 36enne Rinat Karimov, residente a Cheljabinsk che ha combattuto nella repubblica de facto di Donetsk, sotto la guida del comandante del battaglione Sparta, Arsen Pavlov, noto con il nome di battaglia di Motorola. Dopo la fine dei combattimenti attivi nel Donbass, come agente della Wagner, Karimov ha effettuato missioni in Siria. (segue) (Rum)