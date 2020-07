Russia-Bielorussia: tra i mercenari arrestati a Minsk ex combattente nel Donbass (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i cittadini russi arrestati in Bielorussia, con il sospetto di essere entrati nel paese per destabilizzarlo in vista delle elezioni del 9 agosto, ci sarebbero alcuni combattenti che hanno prestato servizio nel battaglione dello scrittore Zakhar Prilepin quando era operativo nel Donbass. Ad affermarlo è stato lo stesso Prilepin, che ha confermato le dichiarazioni all'agenzia russa "Ura.ru". "Ci sono due o tre combattenti del mio battaglione lì. In realtà, se non dozzine, allora centinaia di persone lavorano nelle società di sicurezza private e partecipano a conflitti militari", ha spiegato Prilepin a "Ura.ru". Tuttavia, il comandante ha messo in dubbio le informazioni secondo cui i mercenari erano a Minsk con l'obiettivo di destabilizzare la situazione nel paese. Secondo l'ex comandante di milizia nelle repubbliche separatiste russe dell'Ucraina orientale, dalla capitale della Bielorussia, i combattenti si stavano recando in altre parti del mondo. (segue) (Rum)