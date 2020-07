Russia-Bielorussia: tra i mercenari arrestati a Minsk ex combattente nel Donbass (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I turisti non hanno mai fatto uso di alcol, non hanno visitato alcun luogo di intrattenimento presente nella capitale, spesso si muovevano in piccoli gruppi separati, cercando tuttavia di non attirare l'attenzione su di sé. In base ai loro spostamenti, riferisce la polizia bielorussa, i 33 paramilitari avrebbero studiato attentamente il territorio e i dintorni della struttura in cui alloggiavano. Ad arrestare il gruppo sono stati gli agenti del Servizio di sicurezza bielorusso (Kgb) e ora il Comitato investigativo di Minsk sta indagando per cercare di capire quali fossero le loro reali intenzioni. (Rum)