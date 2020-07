Rifiuti: Giannini (Lega), chiusura impianto Rocca Cencia certifica fallimento M5s-Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smaltire oltre il consentito "perchè questa Regione e il Campidoglio non sono riusciti a programmare nulla sul versante smaltimento rifiuti, non solo è da irresponsabili ma significa anche che sia la sindaca Raggi che il governatore Zingaretti hanno zero rispetto e considerazione per la salute pubblica, i lavoratori e l'ambiente". Lo afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, a proposito del nuovo sequestro dell'impianto di smaltimento di Rocca Cencia. "Oggi - prosegue l'esponente leghista - abbiamo finalmente la risposta sul perchè, qualche settimana fa, a Matteo Salvini fu impedito nuovamente di far visita all'impianto. Perchè Ama non stava rispettando le procedure per la lavorazione del Fos e perché stava producendo più del dovuto. Il provvedimento del gip non ci sorprende. Ci sorprende invece come il PD e i 5 Stelle riescano ancora a governare questa città e questa Regione dinanzi a inadempienze simili". (Com)