Imprese: Tim firma accordo con United Ventures e lancia nuovo fondo da 150 milioni

- Tim, attraverso la propria società Tim Ventures, ha sottoscritto un accordo con United Ventures, gestore indipendente di venture capital specializzato in investimenti nelle tecnologie digitali fondato da Paolo Gesess e Massimiliano Magrini, per lanciare un nuovo fondo denominato Uv T-Growth che sosterrà investimenti in imprese innovative mature e Pmi al fine di sviluppare progetti tecnologici in Italia e all’estero, con particolare focus alla tecnologia 5G. Stando al relativo comunicato stampa, grazie a questa operazione Tim Ventures rafforza la propria strategia nel mondo del Venture Capital nell’ottica di creare sempre più sinergie e opportunità di collaborazione con l’ecosistema dell’innovazione. Il fondo, prosegue la nota, investirà in imprese innovative “late stage’” prevalentemente in Italia e in Europa: gli ambiti tecnologici saranno in linea con le strategie di Tim in ambito 5G, attraverso lo sviluppo di soluzioni cloud, internet of things, edge computing, intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata e applicazioni di sicurezza cyber e sistemi di pagamento in mobilità. (segue) (Com)