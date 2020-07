Imprese: Tim firma accordo con United Ventures e lancia nuovo fondo da 150 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta costituito il fondo, si legge nel documento, Tim Ventures sottoscriverà 60 milioni di euro di Uv T-Growth, che ha come obiettivo di raccolta 150 milioni: il nuovo fondo sarà aperto anche ad altri investitori istituzionali italiani ed esteri e verrà gestito indipendentemente da United Ventures. Tim Ventures metterà a disposizione del fondo le sue risorse ed i suoi asset strategici, mentre un team autonomo, selezionato da United Ventures, si occuperà della gestione. “TIM rilancia con forza la propria presenza nel mercato del venture capital al fianco di un partner di standing come United Ventures”, ha commentato Giovanni Ronca, chief financial officer di Tim, aggiungendo che con il lancio di Uv T-Growth “ci impegniamo a favorire la crescita del 5G in Italia, che sarà la tecnologia abilitante dei prossimi anni per cittadini e imprese”. (segue) (Com)