Credito: Abi, 918mila le domande al Fondo di garanzia per 61,7 miliardi di finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abi segnala che anche ieri, 29 luglio, hanno continuato a crescere le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia che sono divenute 918 mila per 61,7 miliardi di euro, di cui 784 mila fino a 30 mila euro, per 15,5 miliardi di euro. Molto rilevanti - sottolinea l'Abi in una nota - sono pure i dati delle moratorie che sono cresciute a ben 295 miliardi di euro, per duemilioni e settecentomila pratiche lavorate.(Com)