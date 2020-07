© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Difesa belga, Philippe Goffin, si è recato all'ambasciata di Bruxelles a Parigi, dove ha incontrato l'ambasciatore Francois de Kerchove d'Exaerde per discutere delle questioni di attualità in Francia e in Europa, insieme alla gestione delle crisi del coronavirus. Lo ha reso noto su Twitter la sede diplomatica belga. (Frp)