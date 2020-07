Bielorussia: misure di sicurezza rafforzate durante le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la campagna elettorale in Bielorussia verranno rafforzate le misure di sicurezza saranno rafforzate. Lo ha dichiarato il segretario di Stato del Consiglio di sicurezza, Andreij Ravkov, nel corso di una riunione con i candidati alla presidenza presso la Commissione elettorale centrale della Repubblica di Bielorussia. Gli stessi candidati hanno anche dichiarato di essere stati avvertiti di possibili provocazioni, come si apprende dall'agenzia informativa "Tut.by". "Siamo stati avvertiti di possibili provocazioni durante gli eventi di massa. E ancora una volta sono convinto che lo Stato oggi non sia pienamente preparato a garantire la sicurezza dei candidati presidenziali", ha affermato la candidata alla presidenza della Bielorussia Anna Kanopatskaya, secondo quanto riferito dai media. Le elezioni presidenziali in Bielorussia si terranno il 9 agosto. (Rum)