Migranti: Perosino (FI), decisione su Open Arms non dipenda da alleanze politiche

- Il senatore di Forza ItaliaMarco Perosino, intervenendo in Aula durante la discussione sull'autorizzazione a procedere contro l'ex ministro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, ha affermato: "dopo aver sentito il senatore Renzi sui rapporti tra politica e magistratura, mi viene da dirgli rispettosamente di trarne le conseguenze. Venendo alla questione Open Arms, ritengo che non si può decidere a seconda se si è in maggioranza con Salvini o se non lo si è più. E' poi evidente che l'Italia non può pensare di accogliere tutti i migranti. Troppi migranti farebbero un danno evidente ai più deboli, indebolendo il welfare. E mi chiedo se la quarantena imposta ora ai migranti sulle navi che li salvano in mare non sia anch'essa una forma di sequestro". (Rin)