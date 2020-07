Ue: Eurostat, disoccupazione in zona euro sale al 7,8 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, il tasso di disoccupazione dell'area euro è stato del 7,8 per cento, rispetto al 7,7 per cento di maggio. Nell'Unione europea il tasso di disoccupazione è stato del 7,1 per cento a giugno 2020, in aumento rispetto al 7 per cento di maggio 2020. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Secondo Eurostat, a giugno, nell'Unione europea erano disoccupati 15.023.000 milioni di persone, tra uomini e donne, di cui 12.685.000 milioni nell'area euro. Rispetto a maggio 2020, il numero di disoccupati è aumentato di 281 mila unità nell'Ue e di 203 mila nell'area euro. Inoltre, a giugno, secondo Eurostat, 2.962.000 milioni di giovani, cioè persone sotto i 25 anni, erano disoccupati nell'Ue e di questi 2.360.000 milioni erano nell'area euro. A giugno 2020 il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato al 16,8 per cento nell'Ue e al 17 per cento nell'area euro, rispettivamente da 16,2 per cento e dal 16,5 per cento del mese precedente. Rispetto a maggio 2020, la disoccupazione giovanile è aumentata di 124 mila unità nell'Ue e di 80 mila nell'area euro. Per quanto riguarda la disoccupazione femminile, a giugno questa era del 7,5 per cento nell'Unione europea, rispetto al 7,3 per cento di maggio 2020. Il tasso di disoccupazione maschile è stato del 6,7 per cento a giugno 2020, in aumento rispetto al 6,6 per cento di maggio 2020. Nell'area euro, il tasso di disoccupazione femminile è aumentato dall'8,1 per cento di maggio 2020 all'8,3 per cento di giugno 2020, mentre è aumentato dal 7,3 per cento al 7,4 per cento per gli uomini. (Beb)