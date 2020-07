Credito: Abi, a 29 luglio 918 mila domande a Fondo garanzia per 61,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala che anche ieri, 29 luglio, hanno continuato a crescere le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia che sono divenute 918 mila per 61,7 miliardi di euro. Stando al relativo comunicato stampa, di queste 784 mila riguardano finanziamento fino a 30 mila euro, per un importo complessivo di 15,5 miliardi. Molto rilevanti, prosegue la nota, sono pure i dati delle moratorie che sono cresciute a ben 295 miliardi di euro, per 2,7 milioni di pratiche lavorate. (Com)