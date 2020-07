Albania: Hyseni (Partito socialista), oggi rafforziamo il diritto di voto dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è un "giorno storico" per l'Albania in quanto verranno approvate le modifiche costituzionali nel quadro della riforma elettorale: lo ha dichiarato, nell'aula del parlamento di Tirana, il deputato del Partito socialista al governo Alket Hyseni. Parlando prima del voto previsto per oggi, Hyseni ha osservato che la riforma rafforzerà il diritto di voto dei cittadini albanesi, in quanto essi non si limiteranno più a scegliere il capolista e il logo del partito ma potranno indicare il singolo parlamentare che vogliono fare eleggere. Sono due gli articoli della Costituzione albanese che dovrebbero essere modificati oggi, il 64 ed il 68, per l'introduzione di un sistema a liste aperte. Forti critiche sono arrivate dall'opposizione: Adriatik Alimadhi ha dichiarato che al di fuori della maggioranza non si è nemmeno compreso esattamente di quali saranno le modifiche della Costituzione votate oggi. (segue) (Alt)