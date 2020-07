Albania: Hyseni (Partito socialista), oggi rafforziamo il diritto di voto dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione unita dell'Albania ha chiesto al Partito socialista al governo di abbandonare le modifiche "unilaterali" della Costituzione nel quadro della riforma elettorale per continuare il dialogo nel Consiglio politico. In vista del voto sulle modifiche costituzionali atteso per oggi nel parlamento di Tirana, l'opposizione ha inviato un ultimo appello al governo a rispettare l'accordo preliminare raggiunto il 5 giugno per un'intesa consensuale sulla riforma elettorale. Questo invito avviene dopo che, ieri, cinque ore di incontro nel Consiglio politico non sono bastate per trovare un accordo sulla riforma elettorale tra maggioranza e opposizione. Il Partito socialista avrebbe respinto la proposta dell'opposizione unita per l'introduzione di un sistema di liste aperte senza modifiche alle regole sulla formazione delle coalizioni elettorali e sulla distribuzione dei mandati. (segue) (Alt)