Mali: crisi politica, deputati eletti alle ultime legislative rifiutano di dimettersi

- I deputati del Mali eletti alle ultime contestate elezioni legislative di marzo e aprile non si dimetteranno, come raccomandato dalla commissione mediatrice della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Lo hanno dichiarato alla stampa locale, sostenendo che il suggerimento dei leader regionali Cedeao è anti costituzionale. Ieri il primo ministro Boubou Cissé ha chiesto all'imam Mahmoud Dicko, leader delle proteste di massa che da mesi infiammano il paese per chiedere le dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keita, di entrare a far parte del governo di unità per risolvere la crisi politica in atto. Secondo la stampa locale, il predicatore musulmano avrebbe tuttavia di recente dichiarato che la crisi maliana può essere risolta anche senza le dimissioni del capo dello Stato. “Penso che possiamo trovare una soluzione senza dover arrivare alle dimissioni del presidente (Keita). A parte le sue dimissioni, ci sono molte cose che possono essere fatte", ha detto l'imam, per il quale anche un'eventuale sostituzione del premier Cissé potrebbe "far parte del compromesso", pur affermando che quest'azione da sola "non risolverà la crisi". (segue) (Res)