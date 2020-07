Mali: crisi politica, deputati eletti alle ultime legislative rifiutano di dimettersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si legge in una dichiarazione ripresa dai media locali, Cissé ha fatto visita ieri all’imam nella sua abitazione per convincerlo ad accettare la proposta caldeggiata dalla Comunità dell'Africa occidentale (Cedeao). Oltre alla formazione di un governo, i leader regionali - riuniti lunedì scorso per un vertice virtuale straordinario - hanno inoltre rinnovato la proposta di ripetere le elezioni locali, svolte il 29 marzo (primo turno) e 20 aprile (secondo turno) scorsi senza la partecipazione dell'opposizione e per questo fortemente contestate, e hanno chiesto le dimissioni immediate dei 31 deputati le cui elezioni sono contestate, compreso il presidente del parlamento, Moussa Timbiné. Accogliendo parzialmente le richieste, il presidente Keita ha nominato lunedì un nuovo gabinetto composto da soli sei membri che saranno incaricati di avviare i colloqui con l’opposizione per un governo di unità nazionale. (segue) (Res)