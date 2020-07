Mali: crisi politica, deputati eletti alle ultime legislative rifiutano di dimettersi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta è stata tuttavia respinta dal Movimento del 5 giugno (M5-Rfp), la piattaforma dell'opposizione guidata dall’imam Dicko e promotrice delle proteste. “L'M5-Rfp afferma con rammarico che le conclusioni del vertice dei capi di Stato (Cedeao) non tengono conto della profondità e della gravità della crisi socio-politica che mette a rischio il futuro del Mali”, ha affermato la piattaforma in una nota, secondo cui le proposte “non corrispondono alle aspettative e alle aspirazioni del popolo maliano e violano le leggi e la Costituzione del Mali”. La coalizione ha quindi annunciato nuove proteste per il prossimo 3 agosto se le richieste dell’opposizione non venissero accolte. In precedenza la Cedeao, una cui delegazione ha concluso nelle scorse settimane una visita di due giorni nel paese, aveva già chiesto la ripetizione del voto delle legislative in tutti i distretti che sono stati oggetto di revisione, invitando al contempo le autorità di Bamako a prendere in considerazione l’ipotesi di un governo di unità nazionale. Tuttavia, anche in quel frangente, la proposta era stata respinta dall'opposizione che continua a chiedere le dimissioni del presidente Keita. (segue) (Res)