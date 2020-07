Spagna: ministro Istruzione, riapertura delle scuole a settembre "priorità irrinunciabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura di tutte le scuole a settembre è un "obiettivo irrinunciabile" del governo spagnolo. Lo ha affermato oggi il ministro dell'Istruzione di Madrid, Isabel Celaa, chiarendo che nel caso in cui la pandemia del coronavirus non dovesse permettere di riprendere le attività didattiche in totale sicurezza, saranno solo gli alunni delle scuole materne ed elementari a svolgere le lezioni in presenza. Celaa ha ammesso che in questo momento "tutte le regole sono temporanee" perché non è possibile sapere "fino a dove può arrivare la pandemia", ma il governo, in stretta collaborazione con la Comunità delle autonomia, sta compiendo tutti gli sforzi per garantire agli alunni un ritorno alla normalità il prima possibile (Spm)