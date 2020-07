Spagna: ministro dell'Innovazione Duque candidato a direzione Agenzia spaziale Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Scienza e dell'Innovazione spagnolo, Pedro Duque, sarà candidato alla direzione generale dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha dichiarato su Twitter che "sarebbe un onore per tutto il governo se Pedro Duque diventasse il primo spagnolo a dirigere l'Agenzia spaziale europea", evidenziando come la scienza e l'innovazione siano pilastri fondamentali "per la ricostruzione del nostro paese e dell'Europa nel suo complesso". Il ministro, in un messaggio con cui ha ufficializzato la sua candidatura, si è detto "fermamente convinto" che l'Europa "debba essere all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie spaziali che diano impulso all'economia, rafforzino l'innovazione in tutti i settori e portino a scoperte che ci aiutino a proteggere il nostro pianeta". Duque, diplomatosi in ingegneria aeronautica presso l'università politecnica di Madrid, nel 1992 è stato selezionato come astronauta dell'Esa e nel corso della sua carriera ha partecipato a diverse missioni spaziali.(Spm)