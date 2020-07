Difesa: Serbia, direttore Ufficio per il Kosovo contro invio armamenti a Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 luglio il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha definito l'eventuale invio di armamenti al Kosovo da parte della Germania una "violazione della Risoluzione 1244" delle Nazioni Unite. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vulin ha così reagito alle voci di stampa circa un via libera del cancelliere tedesco Angela Merkel all'invio di prodotti bellici a favore di Pristina. "Armare un esercito che secondo la Risoluzione 1244 non può esistere rappresenta una violazione del diritto internazionale", ha dichiarato Vulin in una nota diramata dal ministero serbo della Difesa. Dare delle armi "ai terroristi albanesi i cui capi hanno delle accuse mosse dall'Aia per crimini di guerra, e sperare nella pace e nella stabilità della regione è o ipocrisia o follia", ha detto Vulin. "Quando la Germania mostra una forza militare tutto il mondo deve preoccuparsi per il proprio futuro. La storia si ripete", ha dichiarato ancora Vulin. Secondo fonti dell'agenzia russa "Sputnik", le autorità di Pristina da mesi starebbero conducendo delle trattative con i servizi d'intelligence tedeschi per l'acquisto di cannoni e sistemi missilistici per l'esercito del Kosovo. Le voci si inseriscono in una fase in cui il dialogo fra Belgrado e Pristina ha visto una ripresa dopo una pausa di 20 mesi. (segue) (Seb)