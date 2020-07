Kosovo-Serbia: premier Hoti, dialogo a Bruxelles ma coordinato con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia è un processo che avviene in pieno coordinamento con gli Stati Uniti, anche se viene mediato dall'Unione europea. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, rispondendo alle critiche arrivate nei giorni scorsi dal leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, partner della coalizione di governo a Pristina. "Ogni adesione del Kosovo alle organizzazioni internazionali viene fatta in coordinamento con i nostri partner internazionali, questa è la verità", ha dichiarato Hoti secondo cui "viaggiare insieme" è necessario per avanzare verso la piena integrazione nella comunità internazionale. "Il processo di dialogo che si svolge a Bruxelles, con la mediazione dell'Ue, è pienamente coordinato con gli Usa", ha precisato il premier kosovaro in visita insieme al ministro della Sanità al quartiere generale delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf). (segue) (Kop)