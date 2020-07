Imprese: Eni, ben posizionati per superare downturn del mercato, rivisti piani industriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, la revisione dei piani e delle strategie aziendali prevede una riduzione dei Capex 2020 di circa 2,6 miliardi, pari a circa il 35 per cento del budget originario; una nuova guidance per l’anno pari a 5,2 miliardi; e nuovi tagli per 2,4 miliardi per il 2021, pari al 30 per cento di quanto originariamente previsto per lo stesso anno a piano. La manovra Capex, prosegue la nota, sarò concentrata quasi interamente nell’upstream. Per quanto riguarda la produzione nel 2020, è attesa a 1,71-1,76 mboe/g compresi i tagli Opec+, in linea con quanto precedentemente comunicato, sulla base dei tagli Capex in risposta alla crisi del Covid-19 e alla riduzione della domanda globale di gas. La società ha poi in programma un piano di ottimizzazione dei costi con risparmi attesi pari a circa 1,4 miliardi nel 2020 e nel 2021. In uno scenario di prezzo di 40 dollari al barile, prosegue la nota, è previsto un flusso di cassa ante variazioni del working capital adjusted di 6,5 miliardi, in grado di finanziare i Capex previsti per il 2020. Rispetto alla stima iniziale di 11,5 miliardi allo scenario di 60 dollari al barile, la flessione dei prezzi degli idrocarburi incide per circa 4,5 miliardi e gli impatti del Covid-19 per circa 1,7 miliardi. (Com)