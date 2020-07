Governo: Cdm approva ddl per adempimento obblighi appartenenza a Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il disegno di legge mira ad agevolare la chiusura di otto procedure d'infrazione a carico dell'Italia, di un caso Eu Pilot e di due casi Ares, nonché a garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia Ue nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale e a recepire la rettifica della direttiva 2012/12/Ue, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Infine - conclude la nota - si prevede: l'aumento di 8 unità di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae) della presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche europee; il diritto di rivalsa dello Stato verso le Regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea; il rafforzamento delle strutture del ministero dell'Economia e delle preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi Ue per il periodo di programmazione 2021/2027; l'adeguamento della metodologia di controllo dei rendiconti elaborati dalle amministrazioni titolari di programmi europei alle metodologie di auditing utilizzate nel contesto europeo; il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Ue e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento. (Com)