Regno Unito: oltre metà società scozzesi che hanno richiesto sussidi aumenterà licenziamenti

- Più della metà delle società scozzesi che hanno fatto uso del programma di mantenimento dei posti di lavoro offerto dal governo britannico intende licenziare parte del proprio personale quando il programma terminerà ad ottobre. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". Quattro società scozzesi su dieci hanno descritto il proprio flusso monetario come "incerto o molto incerto". Questi dati seguono l'avvertimento della Federazione delle piccole aziende, che ha annunciato che "una crisi dei posti di lavoro sta iniziando davanti ai nostri occhi". Il gruppo di aziende ha avvertito che ci saranno moltissimi licenziamenti "se l'economia non riparte e se i datori di lavoro non sono in grado di riaccogliere il proprio personale". Gli esponenti del settore delle vendite al dettaglio hanno pubblicato un'analisi che mostra che i negozi della Scozia hanno sofferto più di due miliardi di euro di perdite nelle vendite tra marzo e giugno. (Rel)