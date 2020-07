Imprese: Descalzi (Eni), rivista politica remunerazione e piani di breve e medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo che definisco il peggiore nella storia dell’industria oil&gas, colpita dagli effetti della pandemia e della “guerra dei prezzi”, la reazione di Eni è stata pronta e radicale. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, commentando le attività della società per il contrasto agli effetti della pandemia di Covid-19. “Abbiamo predisposto una revisione della nostra strategia di breve e medio termine riducendo di otto miliardi di euro gli esborsi per costi ed investimenti nel biennio 2020-21 che ci aspettiamo sarà il più critico: ciò comporterà una variazione del profilo di crescita della produzione upstream, mentre gli obiettivi già fissati per gli altri business, che stanno dando prova di grande resilienza, potranno essere rilanciati grazie all’allocazione di risorse aggiuntive”, ha spiegato, aggiungendo che è stata anche ridefinita la politica di remunerazione degli azionisti “per adattarla all’attuale scenario, atteso volatile e con prezzi inferiori al precedente”. La policy, ha aggiunto, è “innovativa perché combina una componente base progressiva parametrata a un Brent di almeno 45 dollari al barile a una componente variabile commisurata alla crescita del prezzo fino a 60 dollari, oltre il quale sarà riattivato il piano di buy back”. Il dividendo, ha spiegato, non sarà più un numero fisso in un mondo sempre più soggetto a una elevata variabilità, ma sarà “funzione dello scenario e dello sviluppo industriale del gruppo che vuole continuare a crescere offrendo un rendimento ogni anno competitivo ai propri azionisti”. (Com)