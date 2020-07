Ue: Sassoli, traffico di esseri umani causa danni gravi e permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico di essere umani causa danni gravi e permanenti alle sue vittime. È quanto si legge in un tweet del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. “Sto sostenendo la campagna dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc), Blue Heart, per porre fine al traffico di essere umani e ci tengo a sottolineare il lavoro dei primi soccorritori durante la crisi provocata dal Covid-19”, ha scritto Sassoli. (Beb)